Schillaci | Nostra attenzione a obesità è molto alta prevenzione resta priorità

Il ministro Schillaci sottolinea l'importanza dell'attenzione nazionale all'obesità, evidenziando come la prevenzione rappresenti una priorità. Ringraziando l'onorevole Mulè per la promozione di iniziative dedicate alla tutela della salute pubblica, in particolare dei più giovani, si impegna a rafforzare le azioni volte a contrastare questa problematica.

"Ringrazio l'onorevole Mulè per essersi fatto promotore di un'iniziativa che considero molto importante per la tutela della salute pubblica, in particolare dei bambini e degli adolescenti. Vorrei ricordare che proprio grazie al suo impegno l'Italia si è dotata del primo screening nazionale per il diabete di tipo 1 e per la celiachia nella .

