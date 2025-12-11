Schillaci | Nostra attenzione a obesità è molto alta prevenzione resta priorità

Il ministro Schillaci sottolinea l'importanza dell'attenzione nazionale all'obesità, evidenziando come la prevenzione rappresenti una priorità. Ringraziando l'onorevole Mulè per la promozione di iniziative dedicate alla tutela della salute pubblica, in particolare dei più giovani, si impegna a rafforzare le azioni volte a contrastare questa problematica.

(Adnkronos) – "Ringrazio l'onorevole Mulè per essersi fatto promotore di un'iniziativa che considero molto importante per la tutela della salute pubblica, in particolare dei bambini e degli adolescenti. Vorrei ricordare che proprio grazie al suo impegno l'Italia si è dotata del primo screening nazionale per il diabete di tipo 1 e per la celiachia nella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Quasi per un segno del destino, giorno 1 dicembre insieme al Messina fa il compleanno anche uno dei "figli" più amati della nostra città, Totò Schillaci che oggi avrebbe compiuto 61 anni. Auguri Totò, e grazie per i sogni che ci hai regalato. #totòschillaci #Schi - facebook.com Vai su Facebook

"DR. CARMELO M. SCHILLACI - COSTRUZIONI GENERALI S.R.L" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Schillaci: "Nostra attenzione a obesità è molto alta, prevenzione resta priorità" - 'In Italia non riguarda solo gli adulti ma purtroppo anche molti bambini e ragazzi, e un bambino in sovrappeso ha maggiori probabilità di diventare un adulto obeso' ... adnkronos.com scrive

Sanita': Schillaci, su malattie occhi potenziati Livelli essenziali di assistenza -2- - Rafforzare l'integrazione dei centri specialistici con il territorio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Secondo ilsole24ore.com