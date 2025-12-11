Schifani incontra i vertici dell' Anci Sicilia | Nel 2026 il Fondo per i Comuni crescerà di 30 milioni

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha annunciato un aumento di 30 milioni di euro nel Fondo per i trasferimenti ordinari ai Comuni nel 2026, al termine di un incontro con i vertici di Anci Sicilia. Durante l'incontro, sono stati discussi temi legati ai finanziamenti e alle risorse destinate ai territori locali.

