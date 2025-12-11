Schifani | Con il nuovo contratto dei dirigenti puntiamo a un sistema meritocratico

Con la firma della pre-intesa sul nuovo contratto dei dirigenti della Regione Siciliana, si avvia un percorso volto a rafforzare il sistema meritocratico e a colmare il divario con altre pubbliche amministrazioni italiane, puntando sulla valorizzazione della qualità e dell’efficienza della macchina amministrativa regionale.

