Schianto fra un’auto e un furgone a Montichiari | muore donna di 40 anni

Un grave incidente ha coinvolto un'auto e un furgone a Montichiari, provocando la perdita di una donna di 40 anni. L'incidente, avvenuto oggi nel Bresciano, ha suscitato grande dolore e preoccupazione tra la comunità locale. La dinamica e le cause sono ancora da chiarire, mentre le autorità proseguono le indagini.

Montichiari (Brescia), 11 dicembre 2025 – Le strade del Bresciano funestate oggi da un altro grave incidente, questa volta mortale. Lo schianto fra un’auto e un furgone è avvenuto sulla strada statale 236 “Goitese”, questo pomeriggio poco prima delle 5, all’altezza di Montichiari, ed è costato la vita a una donna di quarant’anni. Alla guida del camion c’era un ragazzo di 19 anni che non ha riportato ferite e non c’è stata quindi per lui la necessità di portarlo in ospedale. Incidente in autostrada in Liguria: morta Marina Chiarina, guida turistica bresciana La dinamica . Da una prima ricostruzione dell’incidente: si sarebbe trattato di un frontale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schianto fra un’auto e un furgone a Montichiari: muore donna di 40 anni

