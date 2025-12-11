Schettini | I social creano dipendenza e impoveriscono la conoscenza La formazione richiede tempo e pazienza non video da un minuto

La crescente diffusione dei social media ha sollevato preoccupazioni sulla loro influenza sulla società, tra cui dipendenza e impoverimento della conoscenza. La senatrice Barbara Floridia ha promosso l'istituzione di un Intergruppo Parlamentare dedicato a approfondire questi temi, sottolineando l'importanza di un uso consapevole degli smartphone e di un'educazione digitale basata sulla pazienza e sulla formazione approfondita.

La senatrice Barbara Floridia, presidente della commissione di vigilanza Rai, ha presentato l'11 dicembre l'Intergruppo Parlamentare su social network, dipendenze digitali e uso consapevole degli smartphone. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

