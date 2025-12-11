Scherzi a Parte pronto al ritorno | scelti i due conduttori

Scherzi a Parte, il celebre show di scherzi ai vip nato nel 1992, si prepara a tornare su Canale 5. Le registrazioni dei nuovi episodi sono già in corso, mentre Mediaset ha annunciato i due conduttori che accompagneranno il pubblico in questa nuova stagione, annunciando così il ritorno dello storico programma.

Scherzi a Parte, il celebre show nato nel 1992, si prepara a fare il suo ritorno su Canale 5. Le registrazioni dei nuovi scherzi ai vip sono già iniziate e, contestualmente, Mediaset ha scelto chi guiderà il programma. Tra le prime “vittime” ci sono Gilles Rocca e Marina La Rosa, protagonisti delle nuove sorprese ideate dal team guidato da Fatma Ruffini. L’ultima edizione, nel 2022, era stata condotta da Enrico Papi e si era chiusa con una media di share del 12,7%, insufficiente per rilanciare lo show. Max Giusti il nuovo volto dello show. Mediaset ha deciso di non richiamare Papi, puntando invece su Max Giusti, volto emergente della rete. 🔗 Leggi su Tivvusia.com