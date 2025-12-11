SCHERZI A PARTE | CANALE 5 HA SCELTO DUE CONDUTTORI MA TUTTO PUÒ CAMBIARE

Scherzi a Parte, il celebre programma di scherzi televisivi nato nel 1992, si prepara a tornare su Canale 5. Sono iniziate le registrazioni dei nuovi scherzi ai vip, e nel frattempo sono stati scelti i conduttori. Tuttavia, tutto potrebbe ancora cambiare, lasciando aperta la possibilità di ulteriori novità.

Scherzi a Parte, lo storico show nato nel 1992, si appresta a tornare su Canale 5. Già partite le registrazioni dei nuovi scherzi ai malcapitati vip, ora sono stati scelti i conduttori. Tra le prime vittime Gilles Rocca e Marina La Rosa per il varietà ideato da Fatma Ruffini. L’ultima edizione risale al 2022 con al timone Enrico Papi. Fu un flop con una media finale del 12,7% di share. Ovviamente Mediaset non ha richiamato Papi al timone dello show ma ha pensato a Max Giusti secondo il settimanale Oggi. Lui è il volto “nuovo” di Canale 5: Caduta Libera, The Wall, Scherzi a Parte. Non condurrà da solo. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - SCHERZI A PARTE: CANALE 5 HA SCELTO DUE CONDUTTORI MA TUTTO PUÒ CAMBIARE

