Scatole gentili per le famiglie in difficoltà

L’anno scorso, alla prima edizione, il successo fu strepitoso, con oltre 300 "Scatole di Natale gentili" realizzate dagli alunni dell’istituto comprensivo Pietrasanta 2 e consegnate alle associazioni "Azzurra" e "Grano". L’iniziativa di solidarietà dell’istituto è ripartita ieri, sempre con il patrocinio del Comune e il coordinamento della Consulta del volontariato, con la speranza di fare ancora meglio. L’obiettivo resta quello di donare alle famiglie più bisognose dei regali da mettere sotto l’albero. La raccolta verrà effettuata fino al 22 dicembre in tutti i plessi del comprensivo 2: agli alunni è stato chiesto di prendere una scatola e di inserire cinque cose (nuove o in ottimo stato): una cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, calza), un passatempo o un giocattolo, un prodotto di bellezza, un dolcetto e un biglietto gentile con parole di conforto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

