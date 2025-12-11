Scatole gentili per le famiglie in difficoltà
L’anno scorso, alla prima edizione, il successo fu strepitoso, con oltre 300 "Scatole di Natale gentili" realizzate dagli alunni dell’istituto comprensivo Pietrasanta 2 e consegnate alle associazioni "Azzurra" e "Grano". L’iniziativa di solidarietà dell’istituto è ripartita ieri, sempre con il patrocinio del Comune e il coordinamento della Consulta del volontariato, con la speranza di fare ancora meglio. L’obiettivo resta quello di donare alle famiglie più bisognose dei regali da mettere sotto l’albero. La raccolta verrà effettuata fino al 22 dicembre in tutti i plessi del comprensivo 2: agli alunni è stato chiesto di prendere una scatola e di inserire cinque cose (nuove o in ottimo stato): una cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, calza), un passatempo o un giocattolo, un prodotto di bellezza, un dolcetto e un biglietto gentile con parole di conforto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
"Scatole gentili" per le famiglie in difficoltà - L’anno scorso, alla prima edizione, il successo fu strepitoso, con oltre 300 "Scatole di Natale gentili" realizzate dagli alunni ... Si legge su lanazione.it
Raccolte 600 Scatole di Natale per le famiglie in difficoltà - Il Natale a Segrate è solidale: raccolte oltre 600 scatole regalo per le famiglie in difficoltà. Segnala ilgiorno.it
Scatole di Natale 2025! Ecco come si preparano le scatole di Natale. LA SCATOLA La dimensione ottimale è quella delle scatole delle scarpe. LA CONFEZIONE È un regalo di Natale quindi la scatola va impacchettata con la carta a tema, nastro, fiocchi - facebook.com Vai su Facebook