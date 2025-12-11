Scaroni e il Milan che verrà Cardinale starà qui a lungo Perth un’occasione persa Investiamo | vincere è tutto

In questo articolo si analizzano le prospettive future del Milan, con interventi di Scaroni e approfondimenti su strategie, investimenti e obiettivi. Si esplorano temi come lo stadio, il fatturato, la panchina e il mercato, attraversando location da Casa Milan a Perth, dagli Stati Uniti all’Australia, per delineare il percorso di crescita del club.

Stadio e fatturato. Panchina e mercato. Partendo da Casa Milan, passando per via Rosellini, per arrivare fino agli States e all’Australia. Paolo Scaroni a tutto tondo: passato, presente, futuro. Futuro, quindi San Siro (dove le squadre maschili e femminili si sono trovate ieri per la festa di Natale del settore giovanile): "Il nuovo impianto sarà verticale, ancor più del Meazza. E più a ridosso del campo". Una struttura "modernissima dal punto di vista tecnologico, pur mantenendo sotto controllo i prezzi dei biglietti". Nel dettaglio: "La progettazione deve essere fatta per giugnoluglio 2026, dal 2027 iniziamo a scavare, sarà pronto nel 2030". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Scaroni e il Milan che verrà. "Cardinale starà qui a lungo. Perth, un’occasione persa. Investiamo: vincere è tutto»

