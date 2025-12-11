Scandurra i Rusconi Cerri e Oggioni | gli stessi nomi che ritornano nello scandalo urbanistica e alcuni sono già a processo

Nomi noti nel panorama dell'urbanistica milanese riemergono nello scandalo che coinvolge il cantiere di via Anfiteatro, un'area sotto sequestro della Guardia di finanza. Tra i protagonisti figurano Scandurra, i Rusconi, Cerri e Oggioni, alcuni già coinvolti in processi passati, evidenziando un collegamento con le recenti inchieste sulla gestione edilizia in città.

Milano – Nomi che rispuntano, già al centro di inchieste e processi sulla gestione dell'urbanistica milanese, nell'indagine sul cantiere in via Anfiteatro, nel cuore di Milano, posto sequestro dalla Guardia di finanza. Un palazzo in costruzione con monolocali a Brera venduti al prezzo di circa 700mila euro, con alle spalle una storia travagliata. I costruttori, Carlo e Stefano Rusconi, titolari di una storica realtà dell'edilizia milanese, sono già sotto processo per i presunti abusi edilizi legati alla Torre Milano in via Stresa, grattacielo già abitato e in questo caso non sottoposto a sequestro.

