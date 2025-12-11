Scandone Avellino e SIA Areomeccanica rinnovata la partnership

Scandone Avellino e SIA Areomeccanica rinnovano la loro partnership, rafforzando il legame tra la squadra e l’azienda. Sul petto dei biancoverde è ancora presente il marchio SIA Areomeccanica, simbolo di una collaborazione consolidata e duratura, che testimonia l’eccellenza industriale irpina e nazionale.

Sabato 13 dicembre al PalaDelMauro alle ore 20 in occasione del match contro San Paolo Ostiense Basket, celebrerermo il 25° anniversario della storica promozione in Serie

