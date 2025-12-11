Scandicci e Conegliano missione semifinale al Mondiale per club | non c’è margine per le distrazioni nell’ultimo match
Scandicci e Conegliano affrontano l'ultimo impegno della fase a gironi del Mondiale per club femminile, con obiettivi cruciali. La partita di oggi potrebbe determinare il cammino delle squadre italiane verso le semifinali, richiedendo concentrazione e determinazione massima. Due incontri chiave che potrebbero segnare il prosieguo della competizione.
La terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club femminile porta in scena due appuntamenti che possono indirizzare il percorso delle rappresentanti italiane. Conegliano e Scandicci, entrambe protagoniste di un avvio solido in Brasile, entrano nelle ultime 24 ore della prima fase con l’obiettivo di blindare un posto tra le prime quattro del torneo e confermare la propria candidatura al titolo. Da una parte le Pantere, attese dal confronto più ostico della loro Pool contro le brasiliane del Dentil Praia Clube; dall’altra le toscane, chiamate a completare il girone contro l’ Alianza Lima, capolista del campionato peruviano e formazione in crescita. 🔗 Leggi su Oasport.it
