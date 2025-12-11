Scandicci e Conegliano missione semifinale al Mondiale per club | non c’è margine per le distrazioni nell’ultimo match dei gironi

Scandicci e Conegliano affrontano l'ultimo impegno della fase a gironi del Mondiale per Club femminile, con l'obiettivo di assicurarsi la qualificazione alle semifinali. Due sfide decisive che richiedono concentrazione e determinazione, poiché non è previsto alcun margine di errore in questa fase cruciale della competizione.

La terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club femminile porta in scena due appuntamenti che possono indirizzare il percorso delle rappresentanti italiane. Conegliano e Scandicci, entrambe protagoniste di un avvio solido in Brasile, entrano nelle ultime 24 ore della prima fase con l’obiettivo di blindare un posto tra le prime quattro del torneo e confermare la propria candidatura al titolo. Da una parte le Pantere, attese dal confronto più ostico della loro Pool contro le brasiliane del Dentil Praia Clube; dall’altra le toscane, chiamate a completare il girone contro l’ Alianza Lima, capolista del campionato peruviano e formazione in crescita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scandicci e Conegliano, missione semifinale al Mondiale per club: non c’è margine per le distrazioni nell’ultimo match dei gironi

Mondiale per club, Conegliano e Scandicci partono alla grande #volley #mondialeperclub #imococonegliano #savinodelbenescandicci - facebook.com Vai su Facebook

Pallavolo FIVBWomensCWC - Inizia oggi il mondiale per club femminile: Conegliano cerca il poker, Scandicci prima partecipazione Vai su X

Imoco–Zamalek e Scandicci–Osasco: due sfide che valgono la semifinale del Mondiale per Club - La seconda giornata del Mondiale per Club mette entrambe le italiane davanti a snodi già pesanti per la corsa alle semifinali. Lo riporta oasport.it

Mondiale per Club: inizia l'avventura brasiliana per Conegliano e Scandicci - Le pantere affronteranno domani nella gara d'esordio le statunitensi dell'Orlando Valkyries mentre per le toscane il confronto sarà con le kazake del Zhetysu VC ... Riporta corrieredellosport.it