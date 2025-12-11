Scandicci cala il tris al Mondiale per Club e vince il girone | Antropova e Franklin ok derby italiano in finale?

Scandicci conquista la terza vittoria consecutiva al Mondiale per Club di volley femminile, chiudendo imbattuta la fase a gironi. La squadra italiana ha battuto l’Allianz Lima con un netto 3-0, grazie alle prestazioni di Antropova e Franklin. Ora, in attesa della finale, si prospetta un derby italiano per il titolo.

Scandicci ha infilato la terza vittoria consecutiva al Mondiale per Club di volley femminile, sconfiggendo l’Allianz Lima con un netto 3-0 (25-21; 25-15; 25-23) e chiudendo così con un percorso netto la fase a gironi. Dopo aver regolato lo Zhetysu e l’Osasco con il massimo scarto, la compagine toscana ha avuto la meglio anche contro le vice campionesse del Sudamerica a San Paolo (Brasile) e ha così conquistato il primo posto nel gruppo A. La Savino Del Bene, all’esordio assoluto nella rassegna iridata, tornerà in campo sabato 13 dicembre (alle ore 17.00 o alle ore 20.30) per affrontare le brasiliane del Dentil Praia Clube, che hanno chiuso il gruppo B in seconda posizione alle spalle di Conegliano. 🔗 Leggi su Oasport.it