Scandalo nel tennis il francese Folliot squalificato per 20 anni | Figura centrale in un’organizzazione criminale di combine

Un grave scandalo scuote il mondo del tennis: il francese Quentin Folliot è stato squalificato per 20 anni dall’Agenzia Internazionale per l’Integrità del Tennis (ITIA) per il suo coinvolgimento in un'organizzazione criminale dedita alle combine. La decisione evidenzia la serietà delle accuse e l'impatto delle frodi sportive sullo sport professionistico.

Quentin Folliot, tennista francese, è stato squalificato per 20 anni dall’Agenzia Internazionale per l’Integrità del Tennis (Itia). Secondo un comunicato pubblicato giovedì, Folliot è stato inoltre multato di 70mila dollari e dovrà restituire oltre 44mila dollari ricevuti in pagamenti illeciti, a seguito di 27 violazioni del programma anticorruzione del tennis (Tacp). Il tennista è considerato una figura centrale in una rete di giocatori che operavano per conto di un’organizzazione che truccava le partite. Folliot è il sesto giocatore francese sanzionato in questa inchiesta, dopo Jaimee Floy Angele, Paul Valsecchi, Luc Fomba, Lucas Bouquet ed Enzo Rimoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

