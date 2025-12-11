scandalo con anna valle e gianmarco saurino al teatro manzoni di milano

Al Teatro Manzoni di Milano, Anna Valle e Gianmarco Saurino sono protagonisti di

Anna Valle e Gianmarco Saurino con Scandalo in scena al Teatro Manzoni di Milano, per la regia di Ivan Cotroneo: un racconto di sentimenti, seduzione e manipolazione. Anna Valle e Gianmarco Saurino in scena al Teatro Manzoni di Milano ( qui il sito web ufficiale ) con Scandalo, il nuovo lavoro teatrale scritto e diretto da Ivan Cotroneo: un racconto di sentimenti, seduzione e manipolazione pronto ad intrattenere il pubblico dal 9 al 21 dicembre 2025. Nel cast anche Orsetta De’ Rossi, Angelo Tanzi e Matilde Pacella. Scandalo – La trama. In Scandalo, il nuovo lavoro teatrale scritto e diretto da Ivan Cotroneo dopo il successo di Amanti, si racconta di sentimenti, seduzione, manipolazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu