Scandalo con Anna Valle e Gianmarco Saurino al Teatro Manzoni di Milano

Anna Valle e Gianmarco Saurino con  Scandalo  in scena al Teatro Manzoni di Milano, per la regia di Ivan Cotroneo: un racconto di sentimenti, seduzione e manipolazione. Anna Valle e Gianmarco Saurino  in scena al Teatro Manzoni di Milano  ( qui il sito web ufficiale ) con  Scandalo, il nuovo lavoro teatrale scritto e diretto da Ivan Cotroneo: un racconto di sentimenti, seduzione e manipolazione pronto ad intrattenere il pubblico dal 9 al 21 dicembre 2025. Nel cast anche Orsetta De’ Rossi,  Angelo Tanzi e Matilde Pacella. Scandalo – La trama. In Scandalo, il nuovo lavoro teatrale scritto e diretto da Ivan Cotroneo dopo il successo di Amanti, si racconta di sentimenti, seduzione, manipolazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

