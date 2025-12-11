Scandalo a Montecitorio | come è stato allestito il presepe

Un presepe allestito alla Camera dei deputati per le festività del 2025 sta suscitando polemiche e discussioni. L'evento, che avrebbe dovuto rappresentare lo spirito natalizio, ha invece generato reazioni contrastanti tra cittadini e politici, evidenziando come anche simboli tradizionali possano divampare in controversie pubbliche.

Clamoroso alla Camera dei deputati: il presepe allestito per le festività di questo 2025 fa discutere. La ragione? Mancano bue e asinello. Insomma, un presepe senza due delle principali statuine. Una circostanza che ha immediatamente alimentato discussioni e curiosità tra i corridoi di Montecitorio. Come riferisce Adnkronos, i deputati si sono spaccati: c’è chi rivendica il valore della tradizione e chi, invece, difende la libertà creativa dell’artista che ha curato la scena. I primi sostengono che " il bue e l’asinello sono il presepe, anche se i Vangeli non ne parlano ", mentre i più laici ribattono: "Sì, è vero, ma siamo davanti a un’opera d’arte, e il Natale può essere liberamente interpretato". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it