Scamacca Dovbyk e Pio Esposito | triplo assalto in Serie A | ESCLUSIVO

Tre centravanti di spessore fisico, Gianluca Scamacca, Artem Dovbyk e Francesco Pio Esposito, sono nel mirino di un club europeo in vista della sessione invernale di calciomercato. Atalanta, Roma e Inter potrebbero dover affrontare una concorrenza importante per assicurarsi queste pedine offensive. Ecco le ultime novità su un possibile triplo assalto nel massimo campionato italiano.

I centravanti di Atalanta, Roma e Inter nel mirino di un club europeo in vista della sessione invernale di calciomercato Cosa hanno in comune Gianluca Scamacca, Artem Dovbyk e Francesco Pio Esposito? Sono tre centravanti ben strutturati fisicamente che giocano in Serie A. Proprio la caratteristica ricerca dal Fenerbahce per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di mister Domenico Tedesco in vista del mercato di gennaio. Scamacca, Dovbyk e Pio Esposito (foto Ansa) – Calciomercato.it Secondo le informazioni raccolte in Turchia da Calciomercato.it, il sogno proibito dei Canarini Gialli rispondeva al nome di Pio Esposito. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Scamacca, Dovbyk e Pio Esposito: triplo assalto in Serie A | ESCLUSIVO

Mercato Roma, il Fenerbahce torna su #Dovbyk. Nella lista anche Scamacca #calciomercatoroma Vai su X

UFFICIALE - Roma, i convocati per l’Europa League: torna Angelino! La scelta su Dovbyk e Wesley Le scelte di Gasperini ? https://shorturl.at/mvavd - facebook.com Vai su Facebook

Scamacca, Dovbyk e Pio Esposito: triplo assalto in Serie A | ESCLUSIVO - Fenerbahce sulle tracce di Pio Esposito, Dovbyk e Scamacca ... Si legge su calciomercato.it

Mercato Roma, il Fenerbahce torna su Dovbyk. Nella lista anche Scamacca - Il Fenerbahce è alla ricerca di un nuovo centravanti di peso in vista della sessione invernale di calciomercato e nella lista ci sarebbe anche Artem Dovbyk. Lo riporta msn.com