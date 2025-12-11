Scala malore per Riccardo Chailly | il direttore d' orchestra in ospedale Interrotta l' opera Lady Macbeth

Il maestro Riccardo Chailly è stato ricoverato a causa di un malore improvviso, interrompendo la rappresentazione dell'opera «Lady Macbeth» al Teatro alla Scala. La direzione ha deciso di sospendere lo spettacolo per garantire le cure necessarie. La notizia ha suscitato preoccupazione tra il pubblico e gli appassionati di musica.

Il direttore Riccardo Chailly ha avuto un malore. E per questo il Teatro alla Scala ha deciso di interrompere e non proseguire la rappresentazione di «Una lady Macbeth del distretto di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

