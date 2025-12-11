Scala malore per il maestro Chailly | Macbeth interrotta la rappresentazione

Ilgiornale.it | 11 dic 2025

Malore durante la rappresentazione di "Una lady Macbeth del distretto di Mcesk" al teatro alla Scala di Milano per il maestro Riccardo Chailly. L'annuncio è stato dato dopo il secondo intervallo dell'opera e il teatro ha deciso di interrompere lo spettacolo. Non sono al momento note le condizioni del maestro. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

