Scala malore per il maestro Chailly | Macbeth interrotta e pubblico a casa

Malore durante la rappresentazione di " Una lady Macbeth del distretto di Mcesk " al teatro alla Scala di Milano per il maestro Riccardo Chailly. L'annuncio è stato dato dopo il secondo intervallo dell'opera e il teatro ha deciso di interrompere lo spettacolo. Non sono al momento note le condizioni del maestro. Stando a quanto si apprende, in teatro sono arrivate un'ambulanza e un'automedica che hanno portato il maestro in ospedale ma c'erano già voci che circolavano su uno stato di salute non ottimale di Chailly prima della replica. Infatti, chi si trovava oggi in teatro ha riferito di un primo intervallo straordinariamente lungo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

