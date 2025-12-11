(Adnkronos) – Il maestro Riccardo Chailly è stato colto da un malore mentre questa sera dirigeva la seconda recita di “Una lady Macbeth del distretto di Mcensk” al Teatro alla Scala. L’annuncio è stato dato dopo il secondo intervallo dell’opera che il 7 dicembre ha inaugurato la nuova stagione lirica del Teatro milanese. La . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Scala, malore per il maestro Chailly: interrotta l’opera, pubblico a casa