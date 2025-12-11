Scala malore per il maestro Chailly | interrotta l’opera pubblico a casa
(Adnkronos) – Il maestro Riccardo Chailly è stato colto da un malore mentre questa sera dirigeva la seconda recita di “Una lady Macbeth del distretto di Mcensk” al Teatro alla Scala. L’annuncio è stato dato dopo il secondo intervallo dell’opera che il 7 dicembre ha inaugurato la nuova stagione lirica del Teatro milanese. La . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Scala, malore per il maestro Chailly: guardia medica in teatro, interrotta l'opera - Il maestro Riccardo Chailly è stato colto da un malore mentre questa sera dirigeva la seconda recita di “Una lady Macbeth del distretto di Mcensk” al Teatro alla Scala. adnkronos.com scrive
Malore per il maestro Chailly alla Scala, interrotta la replica della Lady Macbeth - L'opera che ha aperto la stagione lirica del teatro milanese il 7 dicembre. Segnala rainews.it
Lo ha stroncato un malore improvviso. Aveva 72 anni - facebook.com Vai su Facebook