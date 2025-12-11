Scala malore per il maestro Chailly | interrotta l’opera pubblico a casa

Ildifforme.it | 11 dic 2025

(Adnkronos) – Il maestro Riccardo Chailly è stato colto da un malore mentre questa sera dirigeva la seconda recita di “Una lady Macbeth del distretto di Mcensk” al Teatro alla Scala. L’annuncio è stato dato dopo il secondo intervallo dell’opera che il 7 dicembre ha inaugurato la nuova stagione lirica del Teatro milanese.   La . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

