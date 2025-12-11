Scala | malore per Chailly interrotta rappresentazione Lady MacBeth

Lapresse.it | 11 dic 2025

Torino, 10 dic. (LaPresse) – Il maestro Riccardo Chailly ha accusato un malore sul palco della Scala di Milano, mentre stava dirigendo la rappresentazione di Una lady Macbeth del distretto di Mcesk. L’opera è stata interrotta e gli spettatori sono stati invitati a lasciare la sala. L’annuncio è stato dato dopo il secondo intervallo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

