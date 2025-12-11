Scala | malore per Chailly interrotta rappresentazione Lady MacBeth
Il maestro Riccardo Chailly ha accusato un malore sul palco della Scala di Milano, mentre stava dirigendo la rappresentazione di Una lady Macbeth del distretto di Mcesk. L'opera è stata interrotta e gli spettatori sono stati invitati a lasciare la sala. L'annuncio è stato dato dopo il secondo intervallo.
