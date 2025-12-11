Scala interrotta replica Lady Macbeth
0.22 La replica dello spettacolo inaugurale della stagione della Scala, "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, è stata sospesa dopo il secondo atto per un malore del direttore dell'orchestra Riccardo Chailly. Il pubblico ha atteso una trentina di minuti al termine del secondo atto, prima che il teatro comunicasse la decisione di interrompere l'esecuzione "per rispetto del maestro" e "vista la complessità della partitura".Sono intervenute un'ambulanza e l'automedica e Chailly è stato portato in ospedale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
