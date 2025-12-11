Scala il direttore Chailly ha un malore durante lo spettacolo | è in ospedale le condizioni sono buone

Durante uno spettacolo alla Scala, il direttore d'orchestra Riccardo Chailly ha accusato un malore ed è stato ricoverato in ospedale. Secondo fonti, aveva mostrato segni di stanchezza già durante il primo intervallo, che si è protratto più del previsto. Le sue condizioni sono attualmente considerate buone.

Secondo quanto riferito, il direttore avrebbe mostrato qualche segno di "stanchezza" agli orchestrali e già al primo intervallo, che è durato una decina di minuti più del previsto, era girata la voce che non si sentisse bene.

Malore per il direttore d'orchestra Riccardo Chailly, interrotta Lady Macbeth alla Scala. Notte in osservazione in ospedale - E per questo il Teatro alla Scala ha deciso di interrompere e non proseguire la rappresentazione di 'Una lady Macbeth del distretto di Mcesk'.

Come sta Riccardo Chailly dopo il malore per cui ha interrotto Una lady Macbeth nel distretto di Mcesk alla Scala - Malore per il direttore Riccardo Chailly durante Lady Macbeth alla Scala: ricoverato al Monzino, condizioni stabili e terapia in aggiornamento