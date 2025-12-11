Scala di Milano malore per il direttore Riccardo Chailly | Macbeth sospeso pubblico a casa

Il direttore Riccardo Chailly ha accusato un malore durante la rappresentazione di

Il direttore Riccardo Chailly ha avuto un malore. E per questo il Teatro alla Scala ha deciso di interrompere e non proseguire la rappresentazione di "Una lady Macbeth del distretto di Mcesk". L'annuncio è stato dato dopo il secondo intervallo dell'opera che lo scorso 7 dicembre ha inaugurato la stagione lirica del teatro con undici minuti di applausi.