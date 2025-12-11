Sbloccata dalla Provincia la concessione fluviale per gli ormeggi | concessione valida 7 anni
La Provincia di Caserta ha approvato la concessione fluviale per l’ormeggio di natanti nel tratto di Sinistra Volturno, zona Castello, richiesto dal Comune di Castel Volturno. La concessione, valida sette anni, permette di regolarizzare e favorire le attività di ormeggio nella zona, garantendo un migliore utilizzo dello specchio acqueo.
La Provincia di Caserta ha approvato la concessione dello specchio acqueo richiesto dal Comune di Castel Volturno per l'ormeggio dei natanti in località Sinistra Volturno, zona Castello. Lo stabilisce il provvedimento del dirigente su richiesta del sindaco pro tempore Pasquale Marrandino.
