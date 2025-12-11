Sbloccata dalla Provincia la concessione fluviale per gli ormeggi | concessione valida 7 anni

Casertanews.it | 11 dic 2025

La Provincia di Caserta ha approvato la concessione fluviale per l’ormeggio di natanti nel tratto di Sinistra Volturno, zona Castello, richiesto dal Comune di Castel Volturno. La concessione, valida sette anni, permette di regolarizzare e favorire le attività di ormeggio nella zona, garantendo un migliore utilizzo dello specchio acqueo.

