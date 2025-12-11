Sbanda con la moto e finisce contro un furgone | grave 18enne Statale 42 paralizzata

Un giovane di 18 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sulla Statale 42 a Spinone al Lago. Per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della moto, scivolando e schiantandosi contro un furgone in arrivo dalla direzione opposta, provocando la paralisi temporanea della strada e conseguenze serie per il motociclista.

Spinone al Lago. Ha perso il controllo della sua moto, è scivolato ed è andato a schiantarsi contro un furgone che giungeva dalla direzione opposta. Un giovane di 18 anni di Ranzanico è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII in elicottero: l’incidente è avvenuto giovedì mattina, 11 dicembre, sulla Statale 42 nel territorio di Spinone. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 8. Sul posto, oltre all’elisoccorso, sono arrivate un’ambulanza della Croce Rossa di Trescore, un’automedica e i carabinieri di Clusone che sono al lavoro per ricostruire la dinamica. Sulla Statale 42, arteria principale della Val Cavallina, si sono presto formate code in entrambe le direzioni: viabilità in tilt. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

