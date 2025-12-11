Sbaglia manovra con l' auto sfonda un garage e resta in bilico nel vuoto

Un grave incidente a Milano ha visto un'auto sbattere contro un garage al primo piano, rimanendo sospesa nel vuoto. L'errore alla guida avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L'episodio ha attirato l'attenzione sulla pericolosità di manovre sbagliate e sulla necessità di maggiore attenzione alla sicurezza stradale.

Ha sbagliato la manovra sfondando il garage al primo piano e rimanendo con l'auto sospesa. Tragedia sfiorata a Milano. Protagonista della disavventura un anziano di 84 anni e di origine italiane, salvato dall'intervento dei vigili del fuoco.In bilico a un'altezza di otto metriL'incidente è. 🔗 Leggi su Today.it

