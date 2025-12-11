Sbaglia la manovra con l'auto nuova sfonda la vetrata del centro commerciale e finisce in bilico sulle scale

Fanpage.it | 11 dic 2025

Un incidente insolito si è verificato a Carvico, in provincia di Bergamo, coinvolgendo un'auto nuova e un uomo di 76 anni. La manovra sbagliata ha portato alla rottura di una vetrata di un centro commerciale, con il veicolo che si è poi fermato in bilico sulle scale, creando una situazione di emergenza e preoccupazione.

