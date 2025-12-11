Saronno certificato di nozze generato dall’AI | scoperta la truffa sentimentale

Una truffa sentimentale smascherata a Saronno: un certificato di nozze falso, creato con intelligenza artificiale, e una cerimonia simulata. La vicenda rivela come le tecnologie avanzate possano essere usate anche a scopo fraudolento, mettendo in luce le insidie delle truffe online e l'importanza di verificare sempre le informazioni.

Una finta cerimonia nuziale, un certificato di matrimonio generato con l’intelligenza artificiale e un marito ignaro di tutto. È la vicenda che coinvolge una 54enne impiegata di banca di Saronno, ora indagata per falsità materiale. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe presentato un documento fasullo per sposare il compagno lo scorso 25 ottobre in una . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

