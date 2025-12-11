Sarkozy contestato dalle Femen | due attiviste irrompono nel suo bagno di folla

Durante la presentazione del suo nuovo libro a Parigi, Nicolas Sarkozy è stato contestato dalle attiviste di Femen che sono riuscite a interrompere il suo incontro, creando momenti di tensione. L’evento si è svolto in un contesto di attenzione mediatica per “Le journal d’un prisonnier”, il volume in cui l’ex presidente racconta le sue esperienze in carcere.

Momenti di tensione ieri a Parigi durante la presentazione di Le journal d’un prisonnier, il nuovo libro di Nicolas Sarkozy dedicato alle restrizioni patite in carcere nelle prime tre settimane della pena inflitta per l’inchiesta sui finanziamenti libici del 2007. Mentre l’ex presidente francese firmava copie e salutava i sostenitori, due attiviste Femen hanno fatto irruzione tra la folla a torso nudo, urlando lo slogan: «Via di qui, cogl e, il tuo posto è in prigione!» * Sul petto, una di loro aveva scritto “Presidente dell’indegnità”, sopra la sigla del movimento femminista, nato in Ucraina e noto per le sue azioni dimostrative. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sarkozy contestato dalle Femen: due attiviste irrompono nel suo “bagno di folla”

