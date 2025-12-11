Sarà un bianco Natale Le previsioni di Giuliacci per le feste | Freddo e neve

Secondo le previsioni di Giuliacci, le festività natalizie saranno caratterizzate da temperature basse e nevicate. Il colonnello Mario Giuliacci fornisce un'anticipazione sul meteo delle feste, prevedendo un Natale all'insegna del freddo e della neve, offrendo uno scenario tipicamente invernale per il periodo natalizio.

Cosa dobbiamo aspettarci nelle previsioni meteo per le feste di Natale? Ne parla il colonnello Mario Giuliacci. Avvicinandoci alle festività, cresce la curiosità su quale sarà il tempo che ci accompagnerà fino alla Vigilia di Natale. Già alla fine di novembre, osservando l'evoluzione dei modelli meteorologici, si era capito he la settimana tra il 22 e il 29 dicembre avrebbe potuto mostrare un volto più invernale, con un possibile ritorno della neve, spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci. Una sensazione che, nonostante lo scetticismo di qualcuno, è rimasta abbastanza stabile nei giorni successivi, trovando conferme nelle ultime analisi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sarà un bianco Natale. Le previsioni di Giuliacci per le feste: "Freddo e neve"

Sarà un Bianco Natale? Ecco le attuali previsioni meteo per le Feste -> https://tinyurl.com/3w8dn57u - facebook.com Vai su Facebook

Casella numero 6! Il Natale si avvicina e il Calendario dell’Avvento di Triskell prosegue il suo viaggio! La sesta casella nasconde una novella completamente gratuita di Aurora Di Perri Potete leggere "Bianco Natale" solo sul nostro sito! Potete scaricarla Vai su X