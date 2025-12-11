Santa Sofia discute di sicurezza | al teatro Mentore si presenta il progetto di controllo del vicinato

Venerdì alle 21, al Teatro Mentore di Santa Sofia, si terrà un incontro sull'importanza della sicurezza pubblica. L'amministrazione comunale presenterà il progetto di controllo del vicinato, un'iniziativa volta a rafforzare la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per garantire un ambiente più sicuro per tutti.

