Sanremo Pier Silvio Berlusconi | Nessuna controprogrammazione

Pier Silvio Berlusconi chiarisce che Mediaset non prevede controprogrammazioni per il Festival di Sanremo. La decisione sarà presa in base alle esigenze di mercato, senza esclusioni o strategie predeterminate. La posizione si inserisce nel contesto di un rapporto aperto e flessibile con l'evento, che rimane centrale nel panorama televisivo italiano.

"Noi non controprogrammiamo Sanremo. Se in base al mercato ci converrà, faremo qualcosa. Altrimenti rallentiamo". Così Pier Silvio Berlusconi, ad di Mfe-MediaforEurope, durante il tradizionale incontro di Natale con la stampa, che si è tenuto ieri sera negli studi di Cologno Monzese.

