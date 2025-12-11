Sanremo | il programma con le figlie di subisce cambiamenti chi potrebbe arrivare

Il Festival di Sanremo si prepara a nuovi cambiamenti, con modifiche al format che coinvolgono anche il segmento con “le figlie di”. Mentre si avvicina Sanremo 2026, l’obiettivo è distinguersi ancora di più dagli altri eventi musicali, puntando su innovazione e originalità per sorprendere il pubblico e rinnovare la tradizione.

Sanremo 2026: il Festival che non vuole più assomigliare a nessun altro. Il format con "le figlie di" subisce cambiamenti. Sanremo 2026 arriva come un'onda lunga, di quelle che fanno frusciare l'aria ben prima di vedere la schiuma. È il Festival delle contraddizioni: iper-tecnologico e nostalgico, ribelle eppure rispettoso della tradizione, un circo elegante dove ogni anno l'Italia si guarda allo specchio e tenta di indovinare che faccia avrà domani. Quest'anno, però, qualcosa è diverso. Si percepisce a pelle. Sanremo 2026 non vuole più essere "l'ennesima edizione": vuole essere l'edizione che apre un nuovo ciclo.