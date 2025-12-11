Sanremo Giovani Nicolò Filippucci vola in finale

Nicolò Filippucci si qualifica per la finale di Sanremo Giovani, portando avanti il suo sogno di partecipare al Festival di Sanremo. Il giovane talento di Corciano, già noto per il suo successo a “Amici“, continua a conquistare il pubblico e la critica, avvicinandosi sempre più alla prestigiosa kermesse musicale.

Il sogno del Festival di Sanremo si fa sempre più concreto per Nicolò Filippucci (nella foto) il talentuoso e lanciatissimo cantante di Corciano, che tanto successo ha avuto con il talent “Amici“ di Maria De Filippi. Nicolò è tra i sei vincitori della semifinale di ’ Sanremo Giovani ’ andata in onda martedì da Via Asiago e per lui si spalancano le porte di “Sarà Sanremo“, l’ultimo atto per i giovani artisti che sognano di calcare il palco più prestigioso d’Italia nella categoria Nuove Proposte del Festival 2026. La finale, in programma al Teatro del Casinò di Sanremo, andrà in onda questa domenica 14 dicembre in prima serata su Rai 1 (e in simulcast su Rai Radio2 e RaiPlay) durante la quale verranno svelati anche i titoli delle canzone dei big in gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sanremo Giovani, Nicolò Filippucci vola in finale

