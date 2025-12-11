Sanremo Giovani 2025 intervista esclusiva ad Angelica Bove | In quest’anno c’è stato un percorso di crescita personale e artistico Dispiaciuta per l’eliminazione di Petit
Angelica Bove, tra i sei finalisti di Sanremo Giovani 2025, riflette sul percorso di crescita personale e artistico di quest’anno. In un’intervista esclusiva, esprime dispiacere per l’eliminazione di Petit e condivide le emozioni legate alla conquista di un posto tra i protagonisti della kermesse, portando sul palco il brano “Mattone”.
Angelica Bove supera la selezione del 9 dicembre e conquista un posto tra i sei finalisti di Sanremo Giovani 2025 grazie al brano Mattone. La cantante approda così alla serata conclusiva Sarà Sanremo, prevista per sabato 14 dicembre in prima serata su Rai 1 dal Teatro del Casinò. Il singolo porta la firma produttiva di Federico Nardelli, autore insieme a Matteo Alieno e alla stessa Bove. La canzone è già uscita su tutte le piattaforme digitali e in radio, accompagnata da un videoclip diretto da Brando Bartoleschi e realizzato da Image Hunters. Mattone è un pezzo intimo, che affronta il peso delle emozioni e la difficoltà dei periodi più complessi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Radio1 Rai. . Verso #Sanremo2026. Conclusa l'ultima selezione. Scelti i finalisti della sezione Giovani. Domenica al teatro del Casinò l'ultima sfida #SaràSanremo (in onda su #Rai1): solo 2 saliranno sul palco dell'Ariston. Di Miriam Mauti #GR1 #Sanremogio - facebook.com Vai su Facebook
Ai due selezionati il 14 dicembre si aggiungeranno due artisti da Area Sanremo #SanremoGiovani2025 Vai su X
