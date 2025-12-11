Sanremo Giovani 2025 intervista esclusiva ad Angelica Bove | In quest’anno c’è stato un percorso di crescita personale e artistico Dispiaciuta per l’eliminazione di Petit

Angelica Bove, tra i sei finalisti di Sanremo Giovani 2025, riflette sul percorso di crescita personale e artistico di quest’anno. In un’intervista esclusiva, esprime dispiacere per l’eliminazione di Petit e condivide le emozioni legate alla conquista di un posto tra i protagonisti della kermesse, portando sul palco il brano “Mattone”.

Angelica Bove supera la selezione del 9 dicembre e conquista un posto tra i sei finalisti di   Sanremo Giovani 2025   grazie al brano  Mattone. La cantante approda così alla serata conclusiva  Sarà Sanremo, prevista per sabato 14 dicembre in prima serata su Rai 1 dal Teatro del Casinò. Il singolo porta la firma produttiva di  Federico Nardelli, autore insieme a  Matteo Alieno  e alla stessa Bove. La canzone è già uscita su tutte le piattaforme digitali e in radio, accompagnata da un videoclip diretto da  Brando Bartoleschi  e realizzato da Image Hunters.  Mattone  è un pezzo intimo, che affronta il peso delle emozioni e la difficoltà dei periodi più complessi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

