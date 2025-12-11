Sanremo cadavere di un uomo ritrovato in porto | è mistero sulle cause della morte

Un cadavere è stato rinvenuto nel porto di Sanremo, sollevando interrogativi sulle cause della morte. Si tratta di un uomo di origine indiana, identificato grazie ai suoi vestiti: una maglietta, pantaloni e scarpe da ginnastica. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze del decesso e stabilire eventuali responsabilità.

