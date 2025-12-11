Sanremo cadavere di un uomo ritrovato in porto | è mistero sulle cause della morte

Un cadavere di un uomo di origini indiane è stato rinvenuto nel porto di Sanremo. L'identità e le cause della morte sono ancora avvolte nel mistero, mentre le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento. L'uomo indossava una maglietta, pantaloni e scarpe da ginnastica al momento del ritrovamento.

Si tratta apparentemente di un uomo di origine indiana: indossava una maglietta, pantaloni e scarpe da ginnastica. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sanremo, cadavere di un uomo ritrovato in porto: è mistero sulle cause della morte

SANREMO : IDENDIFICATO IL CADAVERE TROVATO IL 9 MARZO

Video SANREMO : IDENDIFICATO IL CADAVERE TROVATO IL 9 MARZO Video SANREMO : IDENDIFICATO IL CADAVERE TROVATO IL 9 MARZO

Cerca Video Caricamento del Video...

Sanremo, cadavere in mare sulla spiaggia davanti corso Trento e Trieste - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo: cadavere di un uomo trovato sulla spiaggia del Morgana, indagini della Guardia Costiera e dei Carabinieri Vai su X

Sanremo, cadavere di un uomo ritrovato in porto: è mistero sulle cause della morte - Si tratta apparentemente di un uomo di origine indiana: indossava una maglietta, pantaloni e scarpe da ginnastica ... ilsecoloxix.it scrive

Sanremo, cadavere ritrovato in mare: mistero sulle cause del decesso - Sul posto forze dell’ordine e medico legale ... Segnala riviera24.it