Sanità report Agenas | l’Urologia del Giglio prima in Sicilia per interventi prostata e rene

La Fondazione Giglio di Cefalù si conferma eccellenza in urologia, occupando il primo posto in Sicilia per interventi alla prostata e al rene. Il report Agenas evidenzia il suo ruolo di leadership nel trattamento dei tumori maligni della prostata, rinnovando il riconoscimento per la qualità e l’efficacia delle cure offerte.

L'urologia della Fondazione Giglio di Cefalù, diretta da Francesco Curto, per il sesto anno consecutivo è il primo centro in Sicilia per la cura dei tumori maligni della prostata (prostatectomia radicale), e per il secondo anno dei tumori del rene e dell'ipertrofia prostatica benigna. Il dato.