Sanità nasce la Fondazione Infermieri | progetto per sostenere il futuro della professione

È nata la Fondazione Infermieri, un'iniziativa promossa dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (Fnopi). La nuova realtà mira a supportare lo sviluppo della professione infermieristica in Italia, affrontando le sfide emergenti e contribuendo all'innovazione nel sistema sanitario nazionale.

Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) - Su impulso della Federazione nazionale Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) nasce la Fondazione infermieri, "un progetto strategico pensato per sostenere l'evoluzione della professione in Italia e rispondere in modo innovativo alle esigenze di salute del Paese". La Fondazione è stata presentata oggi in occasione dell'evento nazionale 'Percorsi e iniziative di eccellenza per l'evoluzione della professione infermieristica' - con il sostegno di Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Lundbeck Italia, Roche, Gruppo Servier in Italia, UCB Pharma - che ha riunito istituzioni, comunità professionale, esperti e stakeholder del sistema sanitario. 🔗 Leggi su Iltempo.it