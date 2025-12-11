Sanità italiana tra liste d’attesa infinite ed eccellenze cosa rivela il rapporto Ocse 2025

Il rapporto Ocse 2025 sul sistema sanitario italiano evidenzia una realtà articolata, tra lunghe liste d’attesa e spiccate eccellenze. Il nuovo Country Health Profile analizza punti di forza e criticità del Servizio Sanitario Nazionale, offrendo uno sguardo approfondito sulla situazione attuale e le prospettive future del settore in Italia.

Il nuovo Country Health Profile 2025 dell' Ocse dipinge un quadro complesso e contrastante del Servizio Sanitario Nazionale italiano. Da un lato, l'Italia si conferma un'eccellenza europea per aspettativa di vita, raggiungendo insieme alla Svezia il primato con 84,1 anni. Dall'altro, il sistema mostra crepe profonde, specialmente nell'accesso alle cure viste le liste d'attesa interminabili. Le lunghe liste d'attesa. Se i servizi urgenti riescono a rispettare i tempi standard (entro tre giorni ), tutto il vasto mondo della diagnostica e delle cure specialistiche affonda in ritardi cronici. L'esempio portato dall'Ocse è emblematico e fotografa un meccanismo spesso disfunzionale.

