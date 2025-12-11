Sanità a misura di donna | sette bollini rosa agli ospedali della Asl di Chieti Vasto conquista il secondo riconoscimento

La ASL di Chieti si distingue per l’attenzione alla salute femminile, ottenendo sette

Sette sigilli di qualità per la salute femminile, con una novità rilevante che arriva dal San Pio: l’ospedale di Vasto compie il salto di qualità e ottiene il secondo “bollino rosa”, allineandosi ai presidi di Chieti e Ortona. Fondazione Onda ha disegnato la nuova mappa biennale 2026-2027 degli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

