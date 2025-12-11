Sandra Losi nella nuova Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

Sandra Losi è stata nominata nuova componente della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio del Comune di Modena, sostituendo Linda Ferrari, che ha rinunciato all’incarico. La sua nomina segna un passo importante nel rafforzamento delle competenze dedicate alla tutela e valorizzazione del patrimonio urbano e paesaggistico della città.

La Commissione, che rimarrà in carica fino al 2030, è quindi composta dagli architetti Claudio De Gennaro, Davide Calanca, Anna.

