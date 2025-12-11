Sandra Losi nella nuova Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

Sandra Losi è stata nominata membro della nuova Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio del Comune di Modena, sostituendo Linda Ferrari, che ha rinunciato all’incarico. La sua presenza rafforza l’impegno del capoluogo emiliano nella tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico e del paesaggio urbano.

È Sandra Losi a prendere il posto di Linda Ferrari, che ha rinunciato all'incarico, nella Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio del Comune di Modena.La Commissione, che rimarrà in carica fino al 2030, è quindi composta dagli architetti Claudio De Gennaro, Davide Calanca, Anna.

Commissione paesaggio. Linda Ferrari se ne va . Entra l’architetto Losi - Cambio nella compagine dell’organo consultivo in carica fino al 2030. msn.com scrive

