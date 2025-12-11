sandokan il trionfo di can yaman

Sandokan, interpretato da Can Yaman, conquista pubblico e social, confermando il suo successo televisivo. In questa puntata di

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo CHI SALE ( Sandokan ) Sandokan è già un fenomeno non solo di ascolti ma anche social. Ne esce trionfatore l’attore protagonista, il turco Can Yaman, già sex symbol ma ora entrato definitivamente nel cuore degli italiani, soprattutto delle italiane. Infatti sono le donne le principali artefici del successo della serie diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo e co -prodotta da Rai Fiction e Lux Vide, in primis le 1524enni che raggiungono il 29% a fronte di uno share medio che lunedì dell’Immacolata è stato del 27. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it