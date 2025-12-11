San Raffaele l’Iceberg e la cooperativa lucana | ecco chi sono e da chi vengono assunti gli infermieri del caos in reparto

Il 5 dicembre, una cooperativa proveniente dalla Basilicata ha iniziato a gestire l’assistenza infermieristica al reparto 3I dell’Iceberg del San Raffaele di Milano, suscitando preoccupazioni tra medici e pazienti. La cooperativa, parte della galassia Auxilium, è coinvolta in episodi di insufficiente preparazione e sicurezza nel trattamento di pazienti critici, sollevando dubbi sulla qualità dell’assistenza fornita.

Milano, 11 dicembre 2025 –   La cooperativa che dal 5 dicembre doveva gradualmente prendere in gestione l’assistenza infermieristica al settore 3I dell’Iceberg del San Raffaele – di pazienti critici spesso provenienti dal pronto soccorso, alcuni in ventilazione non invasiva o tracheostomizzati –, e che vi ha mandato, secondo i racconti dei medici nelle mail interne, infermieri che non sapevano attaccare una Niv (ventilazione non invasiva, dalla mascherina nasale al Cpap), dove fossero i farmaci o cosa ( una ha dosato dieci volte un potente principio attivo contro le aritmie ) a ppartiene alla galassia Auxilium: un colosso della cooperazione sociale c ol cuore a Senise in Basilicata, molto presente anche in Puglia, ramificato nel Lazio e in Lombardia, fondato nel 1999 da  Angelo Chiorazz o, attuale vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

