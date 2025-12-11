San Giovanni viva denuncia | Ritardi dell’amministrazione costringono all’annullamento dell’incontro sull’auto medica

Riminitoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Giovanni Viva segnala i ritardi dell’amministrazione, che hanno portato all’annullamento dell’incontro pubblico sull’auto medica previsto per l’11 dicembre. La capogruppo Elisa Bordoni ha annunciato la cancellazione dell’evento, evidenziando le difficoltà e le conseguenze di questa situazione.

Ritardi dellAmministrazione costringono allannullamento dell’incontro pubblico sullAuto Medica”. A denunciare quanto accaduto è Elisa Bordoni, capogruppo del gruppo consiliare San Giovanni Viva che ha comunicato la cancellazione dell'appuntamento programmato per l’11 dicembre. “La sala. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica