San Giovanni al Natisone motociclista gravemente ferito dopo lo scontro con un camion

Un incidente grave si è verificato in via Madonna di Strada, a San Giovanni al Natisone, coinvolgendo una moto e un camion. L'impatto ha provocato ferite serie a un motociclista, che è stato soccorso immediatamente. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità competenti, mentre i dettagli sulle condizioni del ferito sono ancora in fase di aggiornamento.

Un grave incidente stradale si è verificato in via Madonna di Strada, a San Giovanni al Natisone, dove una moto si è scontrata violentemente con un camion. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 64 anni, che ha riportato ferite molto gravi. All'arrivo dei soccorsi, l'uomo è stato trovato privo di coscienza. I sanitari sono intervenuti immediatamente, procedendo all' intubazione sul posto prima del trasferimento in elicottero. Trasporto d'urgenza e condizioni del ferito. Il motociclista è stato elitrasportato all' ospedale di Udine, dove si trova ora ricoverato in terapia intensiva.

